Харитонов назвал Александра Емельяненко «огородным чучелом»

«Представляете, проиграть пацану на 25 кг меньше тебя? Блогеру, который к спорту вообще отношения не имеет. Что я могу сказать? Чучело огородное. Он остался таким, каким был. Просто раньше, до 30 лет, было здоровье, а потом оно ушло за счет разных употреблений», — сказал Сергей Харитонов.