Харитонов назвал Александра Емельяненко «огородным чучелом»

Российский боец смешанных единоборств (ММА) Сергей Харитонов на YouTube-канале Александра Лютикова прокомментировал поражение Александра Емельяненко от блогера Святослава Коваленко в поединке, который прошел 16 декабря. Емельяненко проиграл раздельным решением судей.
«Представляете, проиграть пацану на 25 кг меньше тебя? Блогеру, который к спорту вообще отношения не имеет. Что я могу сказать? Чучело огородное. Он остался таким, каким был. Просто раньше, до 30 лет, было здоровье, а потом оно ушло за счет разных употреблений», — сказал Сергей Харитонов.
Александр Емельяненко — бывший чемпион мира по версии ProFC. Многократный чемпион России и мира по боевому самбо, чемпион Европы по боевому самбо. Он младший брат Федора Емельяненко.
Ранее Александр Емельяненко высказался о поединке против Святослава Коваленко.