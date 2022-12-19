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9 минут назад

Боец Харитонов назвал Александра Емельяненко «огородным чучелом» после поражения от блогера

Газета.Ru

Российский боец смешанных единоборств (ММА) Сергей Харитонов на YouTube-канале Александра Лютикова прокомментировал поражение Александра Емельяненко от блогера Святослава Коваленко в поединке, который прошел 16 декабря. Емельяненко проиграл раздельным решением судей.

Харитонов назвал Александра Емельяненко «огородным чучелом»
Фото: Газета.RuГазета.Ru

«Представляете, проиграть пацану на 25 кг меньше тебя? Блогеру, который к спорту вообще отношения не имеет. Что я могу сказать? Чучело огородное. Он остался таким, каким был. Просто раньше, до 30 лет, было здоровье, а потом оно ушло за счет разных употреблений», — сказал Сергей Харитонов.

Александр Емельяненко — бывший чемпион мира по версии ProFC. Многократный чемпион России и мира по боевому самбо, чемпион Европы по боевому самбо. Он младший брат Федора Емельяненко.

Александр Емельяненко подрался с блогером на конкурсе по поеданию мороженого

Ранее Александр Емельяненко высказался о поединке против Святослава Коваленко.

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