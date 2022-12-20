Мокаев готов подраться с Кара-Франсом на турнире UFC 12 февраля

Британский боец смешанных единоборств Мухаммад Мокаев, выступающий в наилегчайшем весе (до 57 кг) UFC, заявил о том, что он готов подстраховать Алекса Переса, если тот откажется от поединка с Каем Кара-Франсом на турнире UFC 12 февраля, который состоится в Австралии.