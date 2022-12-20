Уиттакер подтвердил отмену боя с Костой

Все знают, как тяжело я тренируюсь, и у меня довольно длительные тренировочные лагеря. Я думал провести бой и отправиться с семьей на отдых, купить детям новые игрушки, потратить немного денег, заплатить за жилье, но все это придется отложить, поэтому я очень расстроен», – сказал Уиттакер.