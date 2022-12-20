Анкалаев, Чимаев и Павлович в топ-3 дивизионов UFC по итогам 2022 года

В UFC опубликовали итоговые рейтинги промоушена за 2022 год.

Фото: сайт UFC сайт UFC

В рейтинге вне зависимости от категории россиянин Ислам Махачев занял второе место, уступив только австралийцу Александеру Волкановски. Больше в топ-15 представителей России нет.

В легчайшем весе Пётр Ян занял вторую строчку, уступив Шону О'Мэлли и чемпиону дивизиону Алджэмейну Стерлингу. Обоим бойцам в этом году россиянин проиграл.

В полусреднем весе тройку сильнейших замыкает швед чеченского происхождения Хамзат Чимаев. Он уступает только Колби Ковингтону и Камару Усману, а также чемпиону Леону Эдвардсу.

Россиянин Магомед Анкалаев идёт на третьем месте в полутяжёлом весе, уступая только Иржи Прохазке и Гловеру Тейшейре. Напомним, чемпионский пояс в этом дивизионе остаётся вакантным.