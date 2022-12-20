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21 минуту назад

Фахретдинов: пришло время новых героев UFC. Я займусь чисткой дивизиона самостоятельно

Чемпионат.com

Российский боец смешанных единоборств Ринат Фахретдинов высказался по поводу своей победы в поединке с Брайаном Баттлом на турнире UFC Vegas 66.

Фахретдинов высказался о своей победе над Брайаном Баттлом
Фото: Соцсети бойца ММАСоцсети бойца ММА

«Он не удивил меня в стойке. Единственное, он хорошо защищался партере.

Сейчас чувствую себя отлично, потому что чаще получаю бои. Я всегда мечтал выступать в UFC, так что я рад нынешней ситуации. Здесь много настоящих воинов. Брайан один из них, ведь он принял бой со мной. Думаю, здесь много отважных ребят.

Пришло время новых бойцов, новых героев для UFC. Пора выбить из топ-15 всех ветеранов. Я займусь зачисткой самостоятельно», — приводит слова Фахретдинова MMA Fighting.

Для Рината Фахретдинова эта победа стала 22-й в 23 поединках в профессиональных смешанных единоборствах и второй в двух боях в UFC. Брайан Баттл потерпел второе поражение в 14 поединках в профессиональной карьере.

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