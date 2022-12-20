Фахретдинов высказался о своей победе над Брайаном Баттлом

Сейчас чувствую себя отлично, потому что чаще получаю бои. Я всегда мечтал выступать в UFC, так что я рад нынешней ситуации. Здесь много настоящих воинов. Брайан один из них, ведь он принял бой со мной. Думаю, здесь много отважных ребят.