О’Мэлли рассказал, почему он лучше Пимблетта

Мне интересно — если вы пересмотрите бой Пэдди с Гордоном, увидите ли вы его таким же? Потому что даже Джо Роган сказал, что он пересмотрел мой бой с Яном и увидел мою победу в первом и третьем раундах. И вот мне интересно, если вы снова сядете и посмотрите на их бой, отдадите ли вы победу Пимблетту?», — приводит слова О'Мэлли Bloody Elbow.