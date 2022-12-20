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1 час назад

«Я дрался с убийцей номер один». О’Мэлли рассказал, почему он лучше Пимблетта

Чемпионат.com

Звёздный боец легчайшего веса (до 61 кг) UFC Шон О’Мэлли рассказал, почему считает себя лучше Пэдди Пимблетта.

О’Мэлли рассказал, почему он лучше Пимблетта
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

«Я сражался с Петром Яном. Я дрался с убийцей номер один. Джаред Гордон хорош, и он доказал, что хорош, но это совсем не тот разговор.

Мне интересно — если вы пересмотрите бой Пэдди с Гордоном, увидите ли вы его таким же? Потому что даже Джо Роган сказал, что он пересмотрел мой бой с Яном и увидел мою победу в первом и третьем раундах. И вот мне интересно, если вы снова сядете и посмотрите на их бой, отдадите ли вы победу Пимблетту?», — приводит слова О'Мэлли Bloody Elbow.

Ранее британский боец выразил мнение, что все российские спортсмены принимают допинг.

MMA,Петр Ян,Джо Роган,
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