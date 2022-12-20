Хабиб показал подарок от Патрика Клюйверта на ЧМ в Катаре

Бывший чемпион UFC в лёгком весе (до 70 кг), а ныне член Зала славы, российский боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов разместил новый пост в своих социальных сетях, показав фото с легендарным нападающим сборной Нидерландов по футболу Патриком Клюйвертом.
Нурмагомедов и Клюйверт встретились на одном из матчей чемпионата мира в Катаре. Голландец подарил непобеждённому бойцу свою футболку с автографом.
«Подарок от легенды. Спасибо, мой друг», — подписал фото Хабиб.
«Мой братишка», — прокомментировал запись Клюйверт.
Патрик Клюйверт является двукратным чемпионом Нидерландов (1994/1995, 1995/1996), победителем Лиги Чемпионов (1994/1995) и двукратным бронзовым призёром чемпионатов Европы (2000, 2004).