Волкановски поддел Ислама Махачева

Чемпион UFC в полулёгком весе Александр Волкановски высказался о перспективах на 2023 год.

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«Махачев сильный боец, и он будет готов к нашему поединку. Но я гарантирую, что тоже подойду во всеоружии. Планирую быть сильнее, че

2023 год будет самым большим во всей моей карьере, в моём наследии. Это определяющий год. 2023 год начнётся с того, что я вынесу Ислама», — сказал Волкановски на своём YouTube-канале.