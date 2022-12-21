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57 минут назад

Конор Макгрегор сделал заявление о дебюте в ММА бойца без ног

Чемпионат.com

Ирландский боец смешанных единоборств, бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор отреагировал на дебют в ММА американца Зайона Кларка. Кларк страдает от врождённого заболевания (синдром каудальной регрессии).

Конор Макгрегор сделал заявление о дебюте в ММА бойца без ног
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

«Как же здорово было слышать о дебюте этого человека и теперь увидеть его! Вам никоим образом не следует связываться с ним. Просто восхитительно! Мои поздравления. Выражаю огромное уважение этому человеку, Зайону Кларку! ММА — лучший вид спорта!» — написал Макгрегор у себя в социальных сетях.

Напомним, Кларк дебютировал в ММА, сразившись с соотечественником Юджином Мюрреем. Противостояние проходило на турнире регионального промоушена Gladiator Challenge. Поединок прошёл всю дистанцию – три раунда по пять минут. Победу единогласным решением судей (30-27, 30-27, 30-27) одержал Кларк.

MMA,Конор Макгрегор,
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