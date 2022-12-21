Конор Макгрегор сделал заявление о дебюте в ММА бойца без ног

«Как же здорово было слышать о дебюте этого человека и теперь увидеть его! Вам никоим образом не следует связываться с ним. Просто восхитительно! Мои поздравления. Выражаю огромное уважение этому человеку, Зайону Кларку! ММА — лучший вид спорта!» — написал Макгрегор у себя в социальных сетях.