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40 минут назад

Боец без ног отреагировал на слова Макгрегора в свой адрес

Чемпионат.com

Американский боец Зайон Кларк разместил новый пост у себя в социальных сетях, прокомментировав слова бывшего чемпиона UFC в двух весовых категориях Конора Макгрегора в свой адрес. Ранее Макгрегор комплиментарно высказался о Кларке, отреагировав на его дебют в ММА.

Боец без ног отреагировал на слова Макгрегора в свой адрес
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

«Ценю любовь и уважение со стороны Конора Макгрегора. Для меня это только начало. Посмотрим, как далеко я смогу зайти в этой игре!» — написал Кларк.

Напомним, Кларк дебютировал в смешанных единоборствах, сразившись с соотечественником Юджином Мюрреем. Противостояние проходило на турнире регионального промоушена Gladiator Challenge. Поединок продлился всю дистанцию – три раунда по пять минут. Победу единогласным решением судей (30-27, 30-27, 30-27) добыл Кларк.

MMA,Конор Макгрегор,
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