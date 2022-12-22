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1 час назад

Фёдору Емельяненко и Вадиму Немкову одобрили визы в США

Чемпионат.com

Российским бойцам Bellator Фёдору Емельяненко и Вадиму Немкову, а также Роману Копылову, выступающему в UFC, одобрили визы в США.

Фёдору Емельяненко и Вадиму Немкову одобрили визы в США
Фото: BELLATORBELLATOR

Фёдор Емельяненко выступит на турнире по смешанным единоборствам Bellator 290, который пройдёт 5 февраля в Инглвуде, Калифорния. Его соперником станет американец Райан Бейдер, которому россиянин уже проигрывал в 2019 году.

Вадим Немков является действующим чемпионом Bellator в полутяжёлом весе. На турнире Bellator 290 он проведёт очередную защиту титула в поединке с кубинским бойцом Йоэлем Ромеро.

Роман Копылов должен провести свой следующий бой в рамках турнира UFC Vegas 67, который состоится 15 января в Лас-Вегасе. Соперником российского бойца станет американец Пунахеле Сориано.

MMA,Вадим Немков,Федор Емельяненко,
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