Фёдору Емельяненко и Вадиму Немкову одобрили визы в США

Российским бойцам Bellator Фёдору Емельяненко и Вадиму Немкову, а также Роману Копылову, выступающему в UFC, одобрили визы в США.

Фото: BELLATOR BELLATOR

Фёдор Емельяненко выступит на турнире по смешанным единоборствам Bellator 290, который пройдёт 5 февраля в Инглвуде, Калифорния. Его соперником станет американец Райан Бейдер, которому россиянин уже проигрывал в 2019 году.

Вадим Немков является действующим чемпионом Bellator в полутяжёлом весе. На турнире Bellator 290 он проведёт очередную защиту титула в поединке с кубинским бойцом Йоэлем Ромеро.