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1 час назад

Монсон рассказал, почему Роналду уже не тот

Газета.Ruиещё 1

Бывший боец ММА Джефф Монсон считает, что возраст повлиял на сегодняшнего Криштиану Роналду.

Монсон рассказал, почему Роналду уже не тот
Фото: ReutersReuters

"Криштиану Роналду нравится мне как спортсмен и человек. Роналду очень долгое время был отличным игроком и примером для большинства спортсменов, он один из лучших футболистов за всю историю. Его упорству и трудолюбию может позавидовать любой спортсмен. Но, на мой взгляд, возраст повлиял на Роналду — он уже не тот игрок, которым был раньше. Для меня футболист номер один на данный момент — Лионель Месси", - приводит слова Монсона "Рейтинг букмекеров".

Стоит отметить, что завершившийся 18 декабря чемпионат мира в Катаре стал для обоих футболистов последним в карьере. Для 37-летнего Роналду это был уже пятый мундиаль, так же, как и для Месси. Португалец два последних матча команды начинал на скамейке запасных. 18 декабря в финале ЧМ аргентинцы переиграли сборную Франции и стали новыми обладателями трофея. Для 35-летнего Месси это первый титул ЧМ в карьере. Основное время закончилось со счетом 2:2. Месси отметился забитым мячом. В дополнительное время команды также обменялись голами в ворота друг друга, один из ударов на счету Месси. В серии пенальти точнее оказались аргентинцы. Ранее Анзор Кавазашвили назвал переход Роналду в "Аль-Наср" рекламным трюком.

MMA,Анзор Кавазашвили,Джефф Монсон,Криштиану Роналду,Лионель Месси,
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