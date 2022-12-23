Джейк Пол высказался о бое с Макгрегором

«Последний раз ты дрался за пояс четыре года назад. Проиграл три из последних четырёх боёв. Я бы нокаутировал тебя в квадрате круга со связанной за спиной рукой. Честно говоря, в клетке мне понадобились бы две руки. Но результат был бы тот же», — написал Пол у себя в социальных сетях.