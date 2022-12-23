Конор Макгрегор обратился с призывом к россиянину Лобову

«На самом деле, чем больше я думаю обо всем этом, тем больше понимаю, насколько это глупо. Это просто отбирает время у ирландских судов. Артем, ты стал дураком! Просто оставь меня в покое, маленькая сосиска. Тебя во всех новостях называют «человеком с сырой колбасной головой». Просто жесть», — написал Макгрегор в своих социальных сетях.