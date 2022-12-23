Конор Макгрегор обратился с призывом к россиянину Лобову

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Конор Макгрегор обратился к российско-ирландскому бойцу Артему Лобову после того, как тот подал на него в суд.
«На самом деле, чем больше я думаю обо всем этом, тем больше понимаю, насколько это глупо. Это просто отбирает время у ирландских судов. Артем, ты стал дураком! Просто оставь меня в покое, маленькая сосиска. Тебя во всех новостях называют «человеком с сырой колбасной головой». Просто жесть», — написал Макгрегор в своих социальных сетях.
Лобов осенью 2022 года заявил, что именно он придумал идею производства ирландской марки виски Proper No. Twelve, которой занимался Макгрегор. Россиянин требует у бывшего друга 5% доли от продажи контрольного пакета акций. В ответ на обвинения Макгрегор записал голосовое сообщение в социальных сетях: ирландец, напевая, несколько раз назвал Лобова крысой.
В апреле 2021 года сообщалось, что Макгрегор продал контрольный пакет акций своего бренда виски за $600 млн.
Последним поединком Конора Макгрегора стал бой против американца Дастина Порье на турнире UFC 264. Встреча была завершена уже в первом раунде, а по ее итогам ирландец получил перелом ноги.
Ранее сообщалось, что комментатор Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Джо Роган в своем подкасте поделился мнением об актуальной форме бывшего чемпиона промоушена в двух весовых категориях Конора Макгрегора.