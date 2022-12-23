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1 час назад

Экс-чемпион UFC Макгрегор призвал россиянина Лобова оставить его в покое после иска в суд

Газета.Ruиещё 1

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Конор Макгрегор обратился к российско-ирландскому бойцу Артему Лобову после того, как тот подал на него в суд.

Конор Макгрегор обратился с призывом к россиянину Лобову
Фото: Газета.руГазета.ру

«На самом деле, чем больше я думаю обо всем этом, тем больше понимаю, насколько это глупо. Это просто отбирает время у ирландских судов. Артем, ты стал дураком! Просто оставь меня в покое, маленькая сосиска. Тебя во всех новостях называют «человеком с сырой колбасной головой». Просто жесть», — написал Макгрегор в своих социальных сетях.

Лобов осенью 2022 года заявил, что именно он придумал идею производства ирландской марки виски Proper No. Twelve, которой занимался Макгрегор. Россиянин требует у бывшего друга 5% доли от продажи контрольного пакета акций. В ответ на обвинения Макгрегор записал голосовое сообщение в социальных сетях: ирландец, напевая, несколько раз назвал Лобова крысой.

В апреле 2021 года сообщалось, что Макгрегор продал контрольный пакет акций своего бренда виски за $600 млн.

Последним поединком Конора Макгрегора стал бой против американца Дастина Порье на турнире UFC 264. Встреча была завершена уже в первом раунде, а по ее итогам ирландец получил перелом ноги.

Ранее сообщалось, что комментатор Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Джо Роган в своем подкасте поделился мнением об актуальной форме бывшего чемпиона промоушена в двух весовых категориях Конора Макгрегора.

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