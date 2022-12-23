Чимаев прокомментировал победу сына Кадырова в дебютном поединке

Шведский боец чеченского происхождения Хамзат Чимаев прокомментировал победу 16-летнего Эли Кадырова, сына президента Чеченской Республики Рамзана Кадырова. Эли дебютировал в ММА на турнире АСА 150 в Москве. Его соперником был чеченец Ислам Акбаров.
Бой был остановлен уже в первом раунде. Рефери присудил победу Кадырову техническим нокаутом.
Чимаев помогал Кадырову-младшему подготовиться к поединку. 16-летний спортсмен летал к нему в Стокгольм. В дальнейшем Чимаев выступил секундантом Кадырова.
«Я всем доволен. Работали тяжело. Сперва сильно волновались, ведь соперник у Эли тоже был непростой, выступал по самбо. Конечно, были опасности. Но Эли показал хороший бой», — цитирует Чимаева «Чемпионат».