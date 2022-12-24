Боец ММА Вартанян назвал сроки возвращения после операции

— Была нейрохирургическая операция по удалению межпозвонковой грыжи. Полностью удалили межпозвонковые диски. Поставили кейджи и титановые пластины. Это было в ноябре, полноценно тренироваться со спаррингами я, скорее всего, смогу в апреле. Когда точно смогу подраться, должен только врач сказать. Вообще такие операции дают год инвалидности. Чтобы зрители, которые ждут моего финала, не разочаровались, я хотел бы форсировать и в короткие сроки восстановиться. Подраться в мае или июне. Я на это надеюсь, — сказал Вартанян «Матч ТВ».