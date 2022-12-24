Боец ММА Вартанян назвал сроки возвращения после операции

Финалист гран при АСА Эдуард Вартанян может вернуться после операции на позвоночнике в мае или в начале лета.
Как сообщил «Матч ТВ» Вартанян, узнавший своего соперника по финалу гран при легковесов лиги АСА, в данный момент он продолжает восстановление после операции на позвоночнике. Боец идет на серии из семи побед, одержав последнюю 4 ноября над Юсуфом Раисовым. Сразу после боя Вартанян сделал операцию, о чем рассказал у себя в социальных сетях. 23 декабря во время поединка между Артемом Резниковым и Андреем Кошкиным определился второй финалист гран при АСА. Им стал Артем Резников, победивший удушающим во втором раунде.
— Была нейрохирургическая операция по удалению межпозвонковой грыжи. Полностью удалили межпозвонковые диски. Поставили кейджи и титановые пластины. Это было в ноябре, полноценно тренироваться со спаррингами я, скорее всего, смогу в апреле. Когда точно смогу подраться, должен только врач сказать. Вообще такие операции дают год инвалидности. Чтобы зрители, которые ждут моего финала, не разочаровались, я хотел бы форсировать и в короткие сроки восстановиться. Подраться в мае или июне. Я на это надеюсь, — сказал Вартанян «Матч ТВ».
Победитель гран при АСА по условиям турнира получит 200 тысяч долларов.