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1 час назад

Боец ММА Вартанян назвал сроки возвращения после операции

Матч ТВ

Финалист гран при АСА Эдуард Вартанян может вернуться после операции на позвоночнике в мае или в начале лета.

Боец ММА Вартанян назвал сроки возвращения после операции
Фото: © Absolute Championship Akhmat© Absolute Championship Akhmat

Как сообщил «Матч ТВ» Вартанян, узнавший своего соперника по финалу гран при легковесов лиги АСА, в данный момент он продолжает восстановление после операции на позвоночнике. Боец идет на серии из семи побед, одержав последнюю 4 ноября над Юсуфом Раисовым. Сразу после боя Вартанян сделал операцию, о чем рассказал у себя в социальных сетях. 23 декабря во время поединка между Артемом Резниковым и Андреем Кошкиным определился второй финалист гран при АСА. Им стал Артем Резников, победивший удушающим во втором раунде.

— Была нейрохирургическая операция по удалению межпозвонковой грыжи. Полностью удалили межпозвонковые диски. Поставили кейджи и титановые пластины. Это было в ноябре, полноценно тренироваться со спаррингами я, скорее всего, смогу в апреле. Когда точно смогу подраться, должен только врач сказать. Вообще такие операции дают год инвалидности. Чтобы зрители, которые ждут моего финала, не разочаровались, я хотел бы форсировать и в короткие сроки восстановиться. Подраться в мае или июне. Я на это надеюсь, — сказал Вартанян «Матч ТВ».

Победитель гран при АСА по условиям турнира получит 200 тысяч долларов.

MMA,Андрей Кошкин,Эдуард Вартанян,
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