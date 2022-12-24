Мокаев бросил вызов шведскому бойцу UFC в ответ на критику

«Ты говорил всем, что у тебя лучший менеджмент на планете, а теперь ты их бросил? Юноша, будь осторожен с тем, что выходит из твоих уст. Ты не можешь заработать денег и получить тот бой, о котором мечтаешь. Может быть, если ты будешь вести себя скромнее, то в твоей жизни начнут происходить хорошие веши», — написал Альбази в своих соцсетях. «Ладно, маленький злой парень, давай тогда драться. Ты дрался с 4 парнями не из топ-15 и теперь смотришь вниз. 18 марта скажи UFC, что ты готов. Когда бойцы вроде тебя боятся, никакие менеджеры не помогут!» — ответил Мокаев.