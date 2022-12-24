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24 минуты назад

Дацик заявил, что сломал палец в бою с Шульским: «Врачи сказали три месяца руку вообще не беспокоить»

Sports.ru

Российский боец-тяжеловес Вячеслав Дацик рассказал, что врачи не допустили его к поединку на Hardcore Boxing против Сауло Кавалари.

"Разлетелась кость на пять частей": Дацик рассказал о травме
Фото: Sports.ruSports.ru

«Как всегда, дружеская заруба обернулась разломанным пальцем. Перчатки были неудобными, лобовой палец вообще не защищен, а сверху тормозила подушка в восемь унций.

Думаю, мы красиво порубились. Ну о его голову я расколол палец и дальше уже добил – разлетелась кость на пять частей.

Врачи сказали три месяца руку вообще не беспокоить, положили красивый, модный гипс. Собрали кость, штифтами ее нафигарили», – сказал Дацик.

MMA,Вячеслав Дацик,
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