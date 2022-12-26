Чейл Соннен назвал «камбэк года» в UFC

«Это бой [Иржи] Прохазки против Гловера [Тейшейры]. Я задумался о том, насколько великолепен был тот бой… Сколько раз казалось, что он вот-вот будет остановлен? И тот факт, что Гловер был в 30 секундах от того, чтобы защитить звание чемпиона мира… Я считаю, что Прохазка должен был получить большее признание. Я увидел навыки и мужество», – сказал Соннен в рамках выпуска на своём YouTube-канале.