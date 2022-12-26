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1 час назад

В UFC выбрали лучший бой 2022 года

Lenta.ruиещё 1

В Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC) назвали поединок между чехом Иржи Прохазкой и бразильцем Гловером Тейшейрой в полутяжелом весе лучшим боем 2022 года. Об этом сообщается на сайте организации.

В UFC выбрали лучший бой 2022 года
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Встреча прошла в июне на турнире UFC 275 в Сингапуре и завершилась победой Прохазки удушающим приемом за 30 секунд до окончания заключительного раунда. На второе место в списке лучших поединков года поставили победу шведского бойца чеченского происхождения Хамзата Чимаева над бразильцем Гилбертом Бернсом, претендовавшим на титул чемпиона в полусреднем весе.

В топ-10 вошло также противостояние россиянина Петра Яна и американца Шона О'Мэлли. Схватка прошла на турнире UFC 280 в Абу-Даби 22 октября. О'Мэлли выиграл раздельным решением судей. Двое судей отдали победу американцу, один выбрал российского спортсмена.

Ранее UFC назвал австралийца Алекса Волкановски лучшим бойцом 2022 года. Второе место в рейтинге занял бразилец Алекс Перейра. Замкнул тройку россиянин Ислам Махачев.

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