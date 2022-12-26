UFC назвал лучшего бойца 2022 года

Абсолютный бойцовский чемпионат (UFC) назвал австралийца Алекса Волкановски лучшим бойцом 2022 года. Об этом сообщается на сайте организации.

Волкановски, который является действующим чемпионом промоушена в полулегком весе, в 2022 году победил корейца Чен Сон Джона и американца Макса Холлоуэя. На данный момент австралиец удерживает лидерство в рейтинге бойцов UFC вне зависимости от весовых категорий.

Второе место в списке лучших бойцов года занял бразильский чемпион в средней весовой категории Алекс Перейра, победивший новозеландца Исраэля Адесанью. Замкнул тройку россиянин Ислам Махачев. Он завоевал чемпионский пояс в легком весе, выиграв в поединке с бразильцем Чарльзом Оливейрой.