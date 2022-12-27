Чимаев: «Я просто хочу драться, но бойцы продолжают убегать от меня»

Шведский полусредневес UFC Хамзат Чимаев сообщил о проблемах с подбором соперника на следующий бой.
«Хочу драться, но еще не знаю с кем. Соперники меняются все время, каждую неделю появляется новый противник, но на самом деле никто не х
Когда дело доходит до подписания контракта, они просто убегают. Я готов к любому сопернику, посмотрим, что будет.
Я просто хочу драться, но бойцы продолжают убегать от меня», – сказал Чимаев.
В сентябре 28-летний Чимаев победил удушающим приемом в первом раунде Кевина Холланда.