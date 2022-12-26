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1 час назад

Бурчак – о критике Сульянова: «С удовольствием сравню рейтинги боя Емельяненко и Коваленко с последним турниром Hardcore»

Sports.ru

Ранее босс промоушена Hardcore заявил, что ему стыдно за поединок между Емельяненко и Святославом Коваленко.

Бурчак – о критике Сульянова: «С удовольствием сравню рейтинги боя Емельяненко и Коваленко с последним турниром Hardcore»
Фото: Sports.ruSports.ru

«С удовольствием сравню рейтинги боя Саши и Коваленко с турниром, который сейчас сделал Толя на федеральном ТВ.

Толя регулярно нападает на Владимира Хрюнова, рассказывая, допустим, что тот делает плохие турниры, утеряв наследие Емельяненко, Лебедева и Поветкина.

А потом сам же хвастается тем, что продвигает Epic Fighting на федеральное телевидение. Ну, видимо, это его «правильное наследие», раз он его на федеральное ТВ тащит», – сказал Бурчак.

Сульянов – о возможном бое Емельяненко и Джигурды: «Это уже какая-то дичь и клоунада»

Сульянов жестко раскритиковал Шлеменко: «Это ###### двуличие. Он говорил, что нужно разогнать поп-ММА, а затем он кайфанул от драки на стердауне»

MMA,Святослав Коваленко,Владимир Хрюнов,
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