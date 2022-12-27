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1 час назад

Экс-чемпион UFC Оливейра признал, что Махачев был лучше его в титульном бою

Газета.Ruиещё 6

Бразильский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Чарльз Оливейра признал, что россиянин Ислам Махачев был лучше него во всем в их поединке, передает Super Lutas.

Экс-чемпион UFC Оливейра признал, что Махачев был лучше его в титульном бою
Фото: Газета.RuГазета.Ru

22 октября Махачев встречался с Оливейрой в титульном поединке в легком весе на турнире UFC 280 в Абу-Даби. Российский боец одержал победу, во втором раунде исполнив удушающий прием. Эта победа стала для него 11-й подряд в рамках турниров UFC.

«Он просто был лучше меня. Я еще не смотрел тот бой. Для меня это не имеет никакого значения. Это была неплохая ночь… кроме 15 плохих минут для меня. Больше нечего сказать. Я всегда говорю правду», — заявил Оливейра.

Напомним, до ухода из профессионального спорта чемпионским поясом в легком весе владел представитель России Хабиб Нурмагомедов.

Махачев провел в профессиональной карьере 24 поединка. Свое единственное поражение он потерпел от бразильца Адриану Мартинса на турнире UFC 192. Мартинес отправил соперника в нокаут в конце второй минуты поединка.

MMA,Чарльз Оливейра,Ислам Махачев,Хабиб Нурмагомедов,
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