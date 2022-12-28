Чемпион АСА Гасанов не увидел в Минееве достойного соперника

— Я не вижу бойцов у AMC Fight Nights, которые могли бы выиграть у наших чемпионов. Ни в одном весе. Вы можете не соглашаться, но кто у них есть? Вагаб (Вагабов) и Минеев? Неплохие бойцы. Мне было бы интересно подраться с Владимиром, но я не рассматриваю его как конкурентного соперника, — привело слова Гасанова Metaratings.ru.