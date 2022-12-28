Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
-2° в 
USD 69.93EUR 74.18
Войти в почту
20 минут назад

Чемпион АСА Гасанов не увидел в Минееве достойного соперника

Матч ТВиещё 1

Чемпион ACA в среднем весе Магомедрасул Гасанов признался, что не видит в чемпионе промоушена AMC Fight Nights Владимире Минееве конкурентоспособного соперника.

Чемпион АСА Гасанов не увидел в Минееве достойного соперника
Фото: Матч ТВМатч ТВ

— Я не вижу бойцов у AMC Fight Nights, которые могли бы выиграть у наших чемпионов. Ни в одном весе. Вы можете не соглашаться, но кто у них есть? Вагаб (Вагабов) и Минеев? Неплохие бойцы. Мне было бы интересно подраться с Владимиром, но я не рассматриваю его как конкурентного соперника, — привело слова Гасанова Metaratings.ru.

28 летний Гасанов одержал в карьере 18 побед и потерпел два поражения. На счету 32 летнего Минеева 16 побед и одно поражение.

MMA,Владимир Минеев,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители