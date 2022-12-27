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1 час назад

Бадаев назвал Слипенко лучшим бойцом, выступающим в России

Матч ТВ

Вице президент ACA Асланбек Бадаев заявил MMA.Metaratings.ru, что считает полусредневеса Виталия Слипенко лучшим российским бойцом года, выступающим внутри страны.

Бадаев назвал лучшего бойца, выступающего в России
Фото: Матч ТВМатч ТВ

— В этом году он провел три поединка. В первом победил экс бойца UFC Стефана Секулича. Сделал это досрочно. Тому же Рамазану Эмееву это не удалось сделать в UFC. Второй бой — экс чемпион ACA Мурад Абдулаев. Побежден опаснейший соперник, и третий бой — победа над доминирующим чемпионом. Три яркие победы. Считаю, что Слипенко — лучший. Его харизма, его медийность, то как он себя преподносит, насколько он активный, все это дополняет картину, укрепляет ее, — сказал Бадаев.

На счету 28 летнего Слипенко стало 16 побед и четыре поражения за карьеру. 16 декабря он одержал победу над Абубакаром Вагаевым в титульном бою в полусреднем весе на турнире АСА 149, который прошел в Москве.

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