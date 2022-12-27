Бадаев назвал лучшего бойца, выступающего в России

— В этом году он провел три поединка. В первом победил экс бойца UFC Стефана Секулича. Сделал это досрочно. Тому же Рамазану Эмееву это не удалось сделать в UFC. Второй бой — экс чемпион ACA Мурад Абдулаев. Побежден опаснейший соперник, и третий бой — победа над доминирующим чемпионом. Три яркие победы. Считаю, что Слипенко — лучший. Его харизма, его медийность, то как он себя преподносит, насколько он активный, все это дополняет картину, укрепляет ее, — сказал Бадаев.