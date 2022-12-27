Россиянин Малыхин признан лучшим бойцом года в ММА

— Невероятный взлет Малыхина на вершину в тяжелом и полутяжелом дивизионах был просто впечатляющим, что в сочетании с незабываемыми нокаутами позволило ему стать лучшим спортсменом ММА по версии ONE в 2022 году.



Россиянин присоединился к эксклюзивной группе бойцов, которые одновременно первенствовали в двух весовых категориях.



Малыхин войдет в 2023 год в качестве одной из самых ярких звезд организации, — сказано в тексте.