Россиянин Малыхин признан лучшим бойцом года в ММА

Россиянин Анатолий Малыхин назван лучшим бойцом смешанных единоборств (MMA) 2022 года по версии промоушена ONE Championship, сообщается на сайте лиги.
В феврале 34 летний спортсмен завоевал временный титул чемпиона в тяжелом весе, нокаутировав белоруса Кирилла Грищенко. В начале декабря Малыхин победил нокаутом нидерландца Ренье де Риддера, взяв титул чемпиона в полутяжелом весе.
— Невероятный взлет Малыхина на вершину в тяжелом и полутяжелом дивизионах был просто впечатляющим, что в сочетании с незабываемыми нокаутами позволило ему стать лучшим спортсменом ММА по версии ONE в 2022 году.
Россиянин присоединился к эксклюзивной группе бойцов, которые одновременно первенствовали в двух весовых категориях.
Малыхин войдет в 2023 год в качестве одной из самых ярких звезд организации, — сказано в тексте.
На счету россиянина 12 побед в 12 поединках за карьеру в MMA.