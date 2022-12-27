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1 час назад

Россиянин Малыхин признан лучшим бойцом года в ММА по версии промоушена ONE

Матч ТВиещё 1

Россиянин Анатолий Малыхин назван лучшим бойцом смешанных единоборств (MMA) 2022 года по версии промоушена ONE Championship, сообщается на сайте лиги.

Россиянин Малыхин признан лучшим бойцом года в ММА
Фото: Матч ТВМатч ТВ

В феврале 34 летний спортсмен завоевал временный титул чемпиона в тяжелом весе, нокаутировав белоруса Кирилла Грищенко. В начале декабря Малыхин победил нокаутом нидерландца Ренье де Риддера, взяв титул чемпиона в полутяжелом весе.

— Невероятный взлет Малыхина на вершину в тяжелом и полутяжелом дивизионах был просто впечатляющим, что в сочетании с незабываемыми нокаутами позволило ему стать лучшим спортсменом ММА по версии ONE в 2022 году.

Россиянин присоединился к эксклюзивной группе бойцов, которые одновременно первенствовали в двух весовых категориях.

Малыхин войдет в 2023 год в качестве одной из самых ярких звезд организации, — сказано в тексте.

На счету россиянина 12 побед в 12 поединках за карьеру в MMA.

MMA,Анатолий Малыхин,
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