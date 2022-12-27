Камил Гаджиев про дебют сына Кадырова в ММА: «Я в 16 лет так не дрался»

Глава AMC Fight Nights Камил Гаджиев прокомментировал победу Эли Кадырова, сына главы Чечни Рамзана Кадырова, в дебютном бою в ММА.
«Я начал смотреть после того, как прочитал язвительные статейки на этот счет. Мол, что это за бой, куда все смотрят, 16 лет, рання
Да, ранняя остановка имела место быть, не спорю.
Я не поленился и посмотрел весь бой полностью. Правда, записанный с какой-то любительской камеры, но там отчетливо видно, что парни дерутся. Я в 16 лет так не дрался: они показали набор техник, зарубон с обоюдными шансами. Там и нокдауны были.
На самом деле ставлю плюс обоим. А то, что Хамзат Чимаев в углу, наверное, говорит о серьезности подхода к вопросу. То есть из Кадырова-младшего действительно хотят сделать хорошего бойца на перспективу. С таким подходом это может случиться, поэтому будем следить за карьерой этого парня», – сказал Гаджиев.