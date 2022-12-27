Камил Гаджиев про дебют сына Кадырова в ММА: «Я в 16 лет так не дрался»

Глава AMC Fight Nights Камил Гаджиев прокомментировал победу Эли Кадырова, сына главы Чечни Рамзана Кадырова, в дебютном бою в ММА.

Фото: Sports.ru Sports.ru

«Я начал смотреть после того, как прочитал язвительные статейки на этот счет. Мол, что это за бой, куда все смотрят, 16 лет, рання

Да, ранняя остановка имела место быть, не спорю.

Я не поленился и посмотрел весь бой полностью. Правда, записанный с какой-то любительской камеры, но там отчетливо видно, что парни дерутся. Я в 16 лет так не дрался: они показали набор техник, зарубон с обоюдными шансами. Там и нокдауны были.