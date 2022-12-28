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1 час назад

Коста отреагировал на слова Чимаева о том, что бойцы UFC стараются избегать боя с ним

Чемпионат.comиещё 2

Бразильский боец смешанных единоборств Пауло Коста, выступающий в среднем весе UFC, прокомментировал слова шведа чеченского происхождения Хамзата Чимаева о невозможности найти соперника для следующего поединка. Недавно Чимаев говорил, что четыре бойца отказались драться с ним.

Коста отреагировал на слова Чимаева
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

«Кто-нибудь всё ещё верит в эту хрень?» — написал Коста в социальных сетях.

Напомним, в последнем бою Чимаев встречался с представителем США Кевином Холландом и добыл победу удушающим приёмом уже в первом раунде. Изначально Хамзат должен был выйти на ринг с Нейтом Диазом, но так как не смог уложиться в лимит полусредней весовой категории (77,1 кг), основной кард турнира претерпел изменения.

MMA,Кевин Холланд,Хамзат Чимаев,
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