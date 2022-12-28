«Во мне живёт монстр». Конор Макгрегор показал свои часы Rolex

Напомним, Макгрегор не проводил поединки после того, как на турнире по смешанным единоборствам UFC 264, который состоялся летом прошлого года, уступил представителю США Дастину Порье. При этом Макгрегор сломал ногу. В активе 34-летнего ирландского бойца 28 поединков, в которых он добыл 22 победы и потерпел 6 поражений. К настоящему моменту промоушен Даны Уайта не определился со следующим соперником для ирландского бойца.