Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
-2° в 
USD 69.93EUR 74.18
Войти в почту
2 часа назад

«Во мне живёт монстр». Конор Макгрегор показал свои часы Rolex

Чемпионат.com

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях, ирландец Конор Макгрегор разместил новый пост у себя в соцсетях, показав подписчикам фото новых часов.

«Во мне живёт монстр». Конор Макгрегор показал свои часы Rolex
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

«Во мне живёт монстр. Новые часы Rolex», — подписал фотографию Макгрегор.

Напомним, Макгрегор не проводил поединки после того, как на турнире по смешанным единоборствам UFC 264, который состоялся летом прошлого года, уступил представителю США Дастину Порье. При этом Макгрегор сломал ногу. В активе 34-летнего ирландского бойца 28 поединков, в которых он добыл 22 победы и потерпел 6 поражений. К настоящему моменту промоушен Даны Уайта не определился со следующим соперником для ирландского бойца.

MMA,Конор Макгрегор,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители