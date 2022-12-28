Рафиков проведет бой с экс-чемпионом Fight Night Аббасовым

Официально анонсирован бой двух экс-чемпионов – Фаниля Рафикова и Наримана Аббасова.

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Нариман является экс-чемпионом лиги AMC Fight Night, свой последний бой провел в рамках Dana White Contender Series, не сумев завоевать контракт с UFC.

Фаниль был чемпионом лиги Naiza, проиграв пояс Ильдару Кудайбергенову. «Ногай» свой последний бой выиграл более, чем уверенно, отправив в нокаут за 23 секунды опытнейшего бразильца Бонифация Сильву.