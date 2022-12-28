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1 час назад

Волкановски рассказал об особой мотивации на бой с Махачевым

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Австралийский боец ММА Алекс Волкановски высказался о предстоящем поединке с россиянином Исламом Махачевым. Они проведут бой на турнире UFC 12 февраля в Перте (Австралия).

Волкановски рассказал об особой мотивации на бой с Махачевым
Фото: BetassistBetassist

Волкановски является чемпионом UFC в полулёгком весе. В свою очередь Махачеву принадлежит титул в лёгком весе.

«Никакого неуважения к моим прежним соперникам, но этот бой для меня очень важен. Я встречусь с дагестанским борцом, которого никто не мож

Был Хабиб, а теперь есть Ислам. Посмотрите, что он делал в последних боях. Меня мотивирует встреча с чемпионом. Когда люди говорят, что он победит, я не чувствую неуважения к себе. Но я чувствую особую мотивацию», — цитирует Волкановски MMA Fighting.

MMA,Ислам Махачев,
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