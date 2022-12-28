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1 час назад

В зале Хабиба наказывают бойцов палкой за неправильные стрижки. Видео

Чемпионат.com

Появилась видеозапись, на кадрах которой демонстрируется, как бойцов, тренирующихся в зале бывшего чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова, наказывают палкой за неправильные стрижки. Наказание получает те спортсмены, волосы которых длиннее определённого размера. Видео появилось на канале Smesh MMA в YouTube.

В зале Хабиба наказывают бойцов палкой за неправильные стрижки
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

«В спортзале Хабиба тебя накажут за неправильную стрижку», — говорится в описании к ролику.

В зале Хабиба наказывают бойцов палкой за неправильные стрижки.

Напомним, Нурмагомедов за время карьеры в ММА провёл 29 боёв, одержав в них 29 побед. 13 побед были одержаны в UFC. Последним его поединком стало противостояние с американцем Джастином Гэтжи. Их бой прошёл в октябре 2020 года на турнире UFC 254. Россиянин одержал победу, применив удушающий приём «треугольник» во втором раунде.

MMA,Джастин Гэтжи,Хабиб Нурмагомедов,
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