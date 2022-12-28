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21 минуту назад

Махачев и Павлович вошли в топ-10 лучших бойцов года по версии Sports Illustrated

Sports.ru

Спортивный журнал Sports Illustrated предоставил десятку лучших бойцов ММА в 2022 году.

Махачев и Павлович вошли в топ-10 лучших бойцов года
Фото: Sports.ruSports.ru

Чемпион UFC в легком весе Ислам Махачев занял второе место в списке, тяжеловес Сергей Павлович – седьмое.

Лидером рейтинга признан чемпион полулегкого дивизиона UFC Алекс Волкановски.

Топ-10 бойцов года по версии Sports Illustrated:

10. Майкл Чендлер (UFC; 1 победа, 1 поражение);

9. Ксионг Джинг Нан (ONE Championship; 2-0);

8. Джонни Эблен (Bellator; 2-0);

7. Сергей Павлович (UFC; 3-0);

6. Исраэль Адесанья (UFC; 2-1);

5. Вэйли Чжан (UFC; 2-0);

4. Алджамейн Стерлинг (UFC; 2-0);

3. Алекс Перейра (UFC; 3-0);

2. Ислам Махачев (UFC; 2-0);

1. Алекс Волкановски (UFC; 2-0).

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