Махачев и Павлович вошли в топ-10 лучших бойцов года

Спортивный журнал Sports Illustrated предоставил десятку лучших бойцов ММА в 2022 году.
Чемпион UFC в легком весе Ислам Махачев занял второе место в списке, тяжеловес Сергей Павлович – седьмое.
Лидером рейтинга признан чемпион полулегкого дивизиона UFC Алекс Волкановски.
10. Майкл Чендлер (UFC; 1 победа, 1 поражение);
9. Ксионг Джинг Нан (ONE Championship; 2-0);
8. Джонни Эблен (Bellator; 2-0);
7. Сергей Павлович (UFC; 3-0);
6. Исраэль Адесанья (UFC; 2-1);
5. Вэйли Чжан (UFC; 2-0);
4. Алджамейн Стерлинг (UFC; 2-0);
3. Алекс Перейра (UFC; 3-0);
2. Ислам Махачев (UFC; 2-0);
1. Алекс Волкановски (UFC; 2-0).