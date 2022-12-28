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57 минут назад

«А мне больше и не надо». Александр Емельяненко сделал жим штанги без блинов

Чемпионат.com

Популярный российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко разместил новый пост у себя в социальных сетях, показав, как делает жим штанги в наклоне. Александр не стал использовать блины, ограничившись просто грифом.

«А мне больше и не надо». Александр Емельяненко сделал жим штанги без блинов
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«А мне больше и не надо», — дал комментарий Емельяненко.

Александр Емельяненко сделал жим штанги без блинов.

В последнем поединке, который состоялся 16 декабря, Александр встречался с бойцом поп-ММА Святославом Коваленко. Противостояние проходило в рамках турнира «Бойцовский клуб РЕН ТВ» и продлилось все три раунда. Победу раздельным решением судей одержал Коваленко. До этого Емельяненко проиграл Вячеславу Дацику. Тогда он уступил уже на 12-й секунде первого раунда.

MMA,Святослав Коваленко,Александр Емельяненко,
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