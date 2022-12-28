Боец Гасанов назвал самого сложного соперника

Чемпион ACA в среднем весе Магомедрасул Гасанов заявил, что самым сложным по стилю соперником для него является Анатолий Токов.
28 летний Гасанов одержал в карьере 18 побед и потерпел два поражения.
— Самым сложным стилистически для меня был бы Анатолий Токов. Если смотреть, он чем то похож на Артема Фролова. В стилистическом плане Фролов для меня был неудобным соперником. Я думаю, все таки Анатолий Токов, если говорить про Bellator. В UFC сразу никто и не приходит на ум. Нужен человек, который может хорошо защищаться и который может хорошо бороться, чтобы был для меня стилистически неудобным, — приводит слова Гасанова Metaratings.ru.