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1 час назад

Боец Гасанов отметил, что самым сложным соперником для него является Токов

Матч ТВ

Чемпион ACA в среднем весе Магомедрасул Гасанов заявил, что самым сложным по стилю соперником для него является Анатолий Токов.

Боец Гасанов назвал самого сложного соперника
Фото: Матч ТВМатч ТВ

28 летний Гасанов одержал в карьере 18 побед и потерпел два поражения.

— Самым сложным стилистически для меня был бы Анатолий Токов. Если смотреть, он чем то похож на Артема Фролова. В стилистическом плане Фролов для меня был неудобным соперником. Я думаю, все таки Анатолий Токов, если говорить про Bellator. В UFC сразу никто и не приходит на ум. Нужен человек, который может хорошо защищаться и который может хорошо бороться, чтобы был для меня стилистически неудобным, — приводит слова Гасанова Metaratings.ru.

MMA,Артем Фролов,
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