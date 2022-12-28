Боец UFC: в Чимаеве нет ничего пугающего

«Хамзат Чимаев – великолепный боец, но я не вижу в нём ничего пугающего. Его стиль эффективен для MMA, но он не сможет пройти мою защиту. Так или иначе, а я встану на ноги, а затем отправлю спать», — написал Роу в социальных сетях.