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44 минуты назад

Боец UFC: в Чимаеве нет ничего пугающего

Чемпионат.com

Американский боец полусреднего веса (до 77 кг) Филипп Роу высказался о звёздном проспекте дивизиона шведе Хамзате Чимаеве.

Боец UFC: в Чимаеве нет ничего пугающего
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

«Хамзат Чимаев – великолепный боец, но я не вижу в нём ничего пугающего. Его стиль эффективен для MMA, но он не сможет пройти мою защиту. Так или иначе, а я встану на ноги, а затем отправлю спать», — написал Роу в социальных сетях.

Филиппу Роу 32 года. Американец дебютировал в UFC в феврале 2021 года и провёл четыре поединка, в трёх из них одержав победы. В своём последнем UFC on ESPN 42 Боу досрочно остановил в третьем раунде соотечественника Нико Прайса.

Ранее бывший соперник Чимаева и экс-претендент на титул, бразилец Гилберт Бёрнс высказался о его публичном поведении.

MMA,Хамзат Чимаев,
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