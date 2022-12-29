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21 минуту назад

Хамзату Чимаеву пообещали первый в его карьере нокаут

Inc-News

Топовый шведский средневес UFC Хамзат Чимаев уже не первый раз обращается к руководству промоушена с просьбой дать ему соперника, поскольку они сами якобы бегают от него.

Хамзату Чимаеву пообещали первый в его карьере нокаут
Фото:  UFC UFC

Но вот боец из США Филип Роу напротив сам вызвался на поединок с Чимаевым. Более того, пообещал доселе непобежденному шведскому бойцу первый в его жизни нокаут.

Белал Мухаммад назвал четырёх бойцов, которые отказались драться с Чимаевым

«Чимаев отличный боец, но в нем нет ничего пугающего. Его стиль очень эффективен, но он не пройдет мою защиту. А потом он просто ляжет спать впервые в жизни», - написал Роу в соцсетях, имея в виду как раз нокаут.

Любопытно, что американский боец идет серией из трех побед, все из которых он добыл техническим нокаутом.

MMA,Хамзат Чимаев,
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