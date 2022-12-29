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30 минут назад

Оливейра: думаю, Махачев победит Волкановски

Чемпионат.com

Бразильский боец смешанных единоборств, бывший чемпион UFC в лёгком весе Чарльз Оливейра поделился мнением о предстоящем поединке между Исламом Махачевым и Алексом Волкановски.

Оливейра назвал победителя в бою Махачев - Волкановски
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

«Это два великих бойца. У Волкановски жёсткие удары и руками, и ногами, а Ислам начинает жёсткое давление, если валит соперника в партер. Я думаю, Ислам победит. Шансы будут, если Алекс сможет провести бой в стойке», — заявил Оливейра в интервью Super Lutas.

В октябре 2022 года на турнире UFC 280 Ислам Махачев выиграл у Чарльза Оливейры удушающим приёмом и стал новым чемпионом UFC в лёгком весе. На UFC 284 в Австралии, который пройдёт в феврале 2023 года, Махачев проведёт первую защиту титула в бою с австралийским бойцом Алексом Волкановски.

MMA,Чарльз Оливейра,Ислам Махачев,
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