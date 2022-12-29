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1 час назад

Избивший посетителя в торговом центре российский боец подписал контракт с UFC

Lenta.ru

Российский боец смешанного стиля (ММА) Шарабутдин Магомедов подписал контракт с Абсолютным бойцовским чемпионатом (UFC). Об этом в Twitter сообщил корреспондент ESPN Бретт Окамото.

Избивший посетителя в торговом центре российский боец подписал контракт с UFC
Фото: Lenta.ruLenta.ru

По информации журналиста, 28-летний Магомедов дебютирует в промоушене в мае июне 2023 года. Оформлением сделки занимался агент бывшего чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова Али Абдель-Азиз.

8 июня появилась информация, что боец избил посетителя торгового центра в Махачкале. Спортсмена возмутило то, что стоявшая перед ним на эскалаторе пара целовалась. Дождавшись, пока девушка отойдет, он подошел к мужчине и вступил с ним в словесную перепалку, которая переросла в драку.

Магомедов в профессиональной карьере одержал семнадцать побед (13 из которых — нокаутом) и не потерпел ни одного поражения.

MMA,Хабиб Нурмагомедов,
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