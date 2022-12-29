Царукян отказался помогать сопернику Махачева в подготовке к бою

«Не думаю, что мне есть смысл быть в его лагере, даже если будут дивиденды в виде денег. Если бы у меня была подготовка, если бы я понимал, что буду на замену выходить в Австралии [на турнире UFC 284], то, скорее всего, поехал бы», — объяснил он отказ от приглашения.