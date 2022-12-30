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48 минут назад

Экс-чемпион UFC Оливейра прокомментировал смерть Пеле

Чемпионат.com

Бразильский боец смешанных единоборств, бывший чемпион UFC в лёгком весе Чарльз Оливейра разместил новый пост в своих социальных сетях, где высказался об уходе из жизни легендарного бразильского футболиста Пеле. Он умер вчера, 29 декабря, на 83-м году жизни.

Экс-чемпион UFC Оливейра прокомментировал смерть Пеле
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

«Король футбола. Бог выделил для тебя тёплое место на небесах», — написал Оливейра, прикрепив архивное фото Пеле.

Пеле был единственным трёхкратным чемпионом мира по футболу в качестве игрока. Долгое время он боролся с онкологией. Заболевание было выявлено у него осенью прошлого года, после чего 82-летний бразилец прошёл курс химиотерапии. Однако со временем организм перестал реагировать на неё. В связи с этим состояние Пеле стало постепенно ухудшаться.

MMA,Чарльз Оливейра,
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