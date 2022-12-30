Мухаммад Мокаев сообщил о предстоящей операции

«К сожалению я вывихнул плечо, теперь буду ждать операции! Благодаря вам, моим фанатам, я вернусь как можно скорее. Обещаю! Люблю вас всех! Точно в тот же день в прошлом году я сломал руку перед своим дебютом в UFC в Лондоне. Я сделаю всё, чтобы драться в карде на UFC 286. Я хотел отложить операцию, но у меня не получается даже поднять руку», — написал Мокаев в своих социальных сетях.