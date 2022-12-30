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36 минут назад

Мухаммад Мокаев сообщил, что ему из-за травмы предстоит операция

Чемпионат.com

Британский боец дагестанского происхождения Мухаммад Мокаев вывихнул плечо. Спортсмену в ближайшее время предстоит операция.

Мухаммад Мокаев сообщил о предстоящей операции
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

«К сожалению я вывихнул плечо, теперь буду ждать операции! Благодаря вам, моим фанатам, я вернусь как можно скорее. Обещаю! Люблю вас всех! Точно в тот же день в прошлом году я сломал руку перед своим дебютом в UFC в Лондоне. Я сделаю всё, чтобы драться в карде на UFC 286. Я хотел отложить операцию, но у меня не получается даже поднять руку», — написал Мокаев в своих социальных сетях.

Напомним, последний поединок Мокаев проводил на турнире UFC 280, который состоялся 22 октября мск в Абу-Даби (ОАЭ). Соперником Мухаммада был канадский боец Малкольм Гордон. Британец добыл победу с помощью болевого приёма.

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