Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+13° в 
USD 70.34EUR 75.66
Войти в почту
41 минуту назад

Российский боец оценил контракт с UFC фразой «начнем вторжение в Америку»

Lenta.ru

Российский боец смешанного стиля (ММА) Шарабутдин Магомедов в своем Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) оценил подписание контракта с Абсолютным бойцовским чемпионатом (UFC).

Российский боец оценил контракт с UFC фразой «начнем вторжение в Америку»
Фото: соцсетисоцсети

«Мы вплотную подплыли к берегам UFC и скоро начнем вторжение в Америку, чтобы забрать самое ценное сокровище!» — написал боец.

Также 28-летний Магомедов поблагодарил организацию и ее президента Дэйну Уайта за подписание контракта.

29 декабря стало известно, что Магомедов подписал контракт с UFC. Оформлением соглашения занимался менеджер бывшего чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова Али Абдель-Азиз. Ожидается, что российский боец дебютирует в промоушене в мае июне 2023 года.

Магомедов одержал семнадцать побед (13 из которых — нокаутом) и не потерпел ни одного поражения в профессиональной карьере.

MMA,Хабиб Нурмагомедов,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители