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50 минут назад

Президент UFC Дана Уайт подрался с женой

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Инцидент произошёл в ночном клубе.

Президент UFC подрался с женой
Фото: UFCUFC

Президент UFC Дана Уайт попал в скандал. Во время празднования Нового года он подрался со своей женой в ночном клубе, сообщает TMZ. Пара находилась в состоянии алкогольного опьянения. Сначала Энн нанесла пощёчину Дане после того, как он наклонился и хотел ей что-то сказать. Уайт ответил аналогичным образом.

«Это одна из тех ситуаций, которые ужасны. Я смущён. У нас трое детей, и мы показали им это видео. Сейчас мы больше сосредоточены на нашей семье. Никогда не поднимайте руки на женщину», — приводит сло

«Ситуация вышла из-под контроля с обеих сторон. Мы обсудили это и извинились друг перед другом. Я просто надеюсь, что люди будут уважать нашу частную жизнь ради наших детей», — добавила Энн.

MMA,Дана Уайт,
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