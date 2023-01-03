Президент UFC подрался с женой

Инцидент произошёл в ночном клубе.
Президент UFC Дана Уайт попал в скандал. Во время празднования Нового года он подрался со своей женой в ночном клубе, сообщает TMZ. Пара находилась в состоянии алкогольного опьянения. Сначала Энн нанесла пощёчину Дане после того, как он наклонился и хотел ей что-то сказать. Уайт ответил аналогичным образом.
«Это одна из тех ситуаций, которые ужасны. Я смущён. У нас трое детей, и мы показали им это видео. Сейчас мы больше сосредоточены на нашей семье. Никогда не поднимайте руки на женщину», — приводит сло
«Ситуация вышла из-под контроля с обеих сторон. Мы обсудили это и извинились друг перед другом. Я просто надеюсь, что люди будут уважать нашу частную жизнь ради наших детей», — добавила Энн.