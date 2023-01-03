Президент UFC подрался с женой

Президент UFC Дана Уайт попал в скандал. Во время празднования Нового года он подрался со своей женой в ночном клубе, сообщает TMZ. Пара находилась в состоянии алкогольного опьянения. Сначала Энн нанесла пощёчину Дане после того, как он наклонился и хотел ей что-то сказать. Уайт ответил аналогичным образом.