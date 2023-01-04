Драка Даны Уайта с женой повлияла на акции владеющей UFC компании

Акции компании Endeavor Group Holdings, владеющей промоушеном UFC, упали на 5% — до 21,53 доллара. Об этом сообщает Forbes.

Фото: betassist.ru betassist.ru

На падение акций повлияла драка с участием главы организации Даны Уайта и его супруги Энн. Конфликт произошёл в канун Нового года в мексиканском ночном клубе.

Ранее появилось видео, как супруга Уайта даёт мужчине пощечину. Затем глава UFC бьёт женщину в ответ.