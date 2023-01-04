Драка Даны Уайта с женой повлияла на акции владеющей UFC компании

Акции компании Endeavor Group Holdings, владеющей промоушеном UFC, упали на 5% — до 21,53 доллара. Об этом сообщает Forbes.
На падение акций повлияла драка с участием главы организации Даны Уайта и его супруги Энн. Конфликт произошёл в канун Нового года в мексиканском ночном клубе.
Ранее появилось видео, как супруга Уайта даёт мужчине пощечину. Затем глава UFC бьёт женщину в ответ.
Уайт возглавил UFC в 2001 году, когда она входила в состав промоушена Zuffa. За это время организация стала крупнейшим ММА-промоушеном в мире. Ранее сообщалось, что состояние Уайта оценивается в $ 500 млн.