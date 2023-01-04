Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+17° в 
USD 70.34EUR 75.66
Войти в почту
50 минут назад

Драка Даны Уайта с женой повлияла на акции владеющей UFC компании

Betassistиещё 1

Акции компании Endeavor Group Holdings, владеющей промоушеном UFC, упали на 5% — до 21,53 доллара. Об этом сообщает Forbes.

Драка Даны Уайта с женой повлияла на акции владеющей UFC компании
Фото: betassist.rubetassist.ru

На падение акций повлияла драка с участием главы организации Даны Уайта и его супруги Энн. Конфликт произошёл в канун Нового года в мексиканском ночном клубе.

Ранее появилось видео, как супруга Уайта даёт мужчине пощечину. Затем глава UFC бьёт женщину в ответ.

Уайт возглавил UFC в 2001 году, когда она входила в состав промоушена Zuffa. За это время организация стала крупнейшим ММА-промоушеном в мире. Ранее сообщалось, что состояние Уайта оценивается в $ 500 млн.

MMA,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители