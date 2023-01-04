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1 час назад

Экс-боец UFC арестован по подозрению в убийстве

Чемпионат.comиещё 4

Бывший боец UFC Фил Барони арестован по подозрению в убийстве своей девушки. Об этом информирует Tribuna de la Bahía. Сообщается, что девушка была найдена мёртвой в отеле. Барони сам явился в полицейский участок.

Экс-боец UFC арестован по подозрению в убийстве
Фото: соцсетисоцсети

В отчёте полиции говорится, что Фил был в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Предполагается, что Барони избил свою подругу после того, как узнал о её измене. Помимо UFC, 46-летний Барони выступал в таких промоушенах, как PRIDE, Strikeforce, Bellator, ONE FC и ряде других. За время карьеры Фил провёл 35 боёв, в которых одержал 16 побед (11 были добыты нокаутом, два — сабмишенами) и потерпел 19 поражений. Боец завершил карьеру в 2019 году.

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