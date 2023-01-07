Хабиб Нурмагомедов: надеюсь, моё решение пойдёт только на пользу

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UFC Хабиб Нурмагомедов может уйти из ММА

Чем тогда займётся Орёл?

Экс-чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов планирует покинуть индустрию ММА, сообщается в телеграм-канале «Спросите у Расула», который специализируется на политической и общественной жизни Дагестана и Северного Кавказа.

Предполагается, что Хабиб закончит с тренерской карьерой и всем, что связано с ММА. Он не собирается уходить в политику. Отметим, что Нурмагомедов является президентом промоушена Eagle FC, который отказывается сотрудничать с букмекерскими компаниями.

Ранее портал MMA Junkie назвал Хабиба лучшим тренером 2022 года вместе с Хавьером Мендесом. После завершения профессиональной бойцовской карьеры Нурмагомедов переключился на тренерскую роль, заменив своего отца Абдулманапа Нурмагомедова, который умер в 2020 году.