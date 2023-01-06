Ислам Махачев назвал любимого бойца в UFC

Новый чемпион UFC в легком дивизионе Ислам Махачев признался, что в промоушене у него, кроме, понятное дело, Хабиба Нурмагомедова, есть и другие кумиры.

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Самым любимым представителем лиши чемпион назвал американского ветерана Фрэнки Эдгара, недавно завершившего свои выступления.

«Мой любимый боец – Фрэнки Эдгар. Он побил много крутых парней. Он всегда был маленьким и бил больших парней»», – рассказал Махачев в беседе с Савфаном Ахмедмиа.

Свой прощальный бой в ноябре 2022 года в рамках турнира UFC 281 Фрэнки Эдгар проиграл соотечественнику Крису Гутиеррезу. Но зал все равно проводил ветерана стоя и овациями.