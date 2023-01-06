Макгрегор назвал Емельяненко «одним из лучших бойцов всех времен»

Экс-чемпион UFC Конор МакГрегор назвал многократного чемпиона мира и России по ММА и боевому самбо Федора Емельяненко «одним из лучших бойцов всех времен». На своей странице в соцсети МакГрегор опубликовал видео тренировки российского бойца.
«Один из лучших бойцов всех времен! Бесспорно. Федор!» - подчеркнул ирландец.
4 февраля в рамках турнира Bellator 290 46-летний Емельяненко проведет последний бой в карьере против действующего чемпиона Bellator MMA в тяжелом весе, американца Райана Бейдера.
Турнир пройдет в Инглвуде (Калифорния, США).
В начале 2019 года Емельяненко проиграл Бейдеру в финале Гран-при тяжеловесов, получив нокаут на 35-й секунде.