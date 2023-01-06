Макгрегор назвал Емельяненко «одним из лучших бойцов всех времен»

Экс-чемпион UFC Конор МакГрегор назвал многократного чемпиона мира и России по ММА и боевому самбо Федора Емельяненко «одним из лучших бойцов всех времен». На своей странице в соцсети МакГрегор опубликовал видео тренировки российского бойца.